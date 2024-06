Tra le fonti di ispirazione per i costumi della serie The Acolyte – La seguace, come rivelato da Manny Jacinto, c’è anche Robert Pattinson.

L’interprete di Qimir, intervistato da Sharp magazine, ha raccontato come la star di Twilight e The Batman ha ispirato il look del suo personaggio:

Questo è così divertente perché Leslye Headland mi ha mandato una foto di Robert Pattinson su un red carpet ed era descritto come un preparatore di pozioni su Twitter… Forse Robert Pattinson, involontariamente, è diventato il portavoce del guardaroba di Qimir. Quello era il suo stile. Penso in un certo senso fosse comodo, ma avesse anche delle vibrazioni un po’ sporche.

La costumista Jennifer Bryan ha invece parlato di come ha ideato l’aspetto degli altri personaggi, tra cui quello del misterioso villain, la cui maschera doveva essere minacciosa, avere qualche legame con gli altri progetti della saga e, al tempo stesso, essere diversa da quella di Darth Vader o Darth Maul. Dopo aver ideato quasi 10 diverse versioni dell’elemento si è arrivati alla versione finale, in collaborazione con i responsabili delle creature create per lo show, anche se Bryan non ha voluto confermare se i fan hanno ragione nel soprannominare il Sith “Darth Teeth”, facendo riferimento ai presunti “denti”. Bryan si è limitata a dichiarare che si scoprirà l’origine di quell’elemento.

Per ideare i costumi dello show, la costumista si è ispirata alle antiche culture della Mongolia, dell’Africa e del Giappone, pensando inoltre al fatto che per la trilogia originale George Lucas si era basato sulla cultura asiatica.

Per le ‘streghe’, invece, alla base del look dei personaggi ci sono le società matriarcali, in particolare una vecchia foto delle donne portoghesi sull’isola di Azores, risalente al 18esimo o 19esimo secolo, che indossavano degli abiti voluminosi in stile mantello.

Per gli indumenti indossati dalla leader durante la scena dell’ascensione, inoltre, è stato necessario fare degli acquisti nel Regno Unito, dove ha trovato un tessuto a rete viola con conchiglie, risalente a ben 25 anni fa, e che lei ha reso centrale nel costume, intrecciandolo con i capelli, gli elementi in metallo, bronzo e le conchiglie.

Mae, invece, indossa degli abiti che hanno degli elementi legati alla congrega di streghe e alla sua infanzia, e in parte anche al motivo per cui vuole vendicarsi ricordandosi quel viola, gli abiti e uno stile che ha in un certo senso ricreato per indossare gli abiti durante la sua caccia ai cavalieri jedi.

Per Sol e gli altri cavalieri, invece, alla base dei costumi ci sono le graphic novel della Lucasfilm come Star Wars: The High Republic Adventures Vol. 1, anche se ha ‘ridimensionato’ un po’ la presenza dei dettagli in oro e altri elementi. Il ‘blu Star Wars’, inoltre è presente in altri elementi come gli abiti indossati dal Capitano nel primo episodio.

Che ne pensate del fatto che Robert Pattinson abbia ispirato il look di Qimir in The Acolyte?

The Acolyte – La seguace è disponibile su Disney+.

Trovate tutte le notizie sulla nuova serie della saga nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Sharp, Variety

I film e le serie imperdibili