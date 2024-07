La showrunner di The Acolyte ha parlato delle differenze tra il Sith che appare nella serie di Star Wars e Sol, il cavaliere jedi contro cui si è scontrato in un epico scontro.

La sceneggiatrice e produttrice, in particolare, ha commentato l’equilibrio esistente nella Forza in un’intervista rilasciata a Inverse.

Leslye ha dichiarato:

Il personaggio di Manny Jacinto è maggiormente in equilibrio rispetto a quello di Sol, specialmente quando dice: ‘Ho accettato la mia oscurità. Cosa hai fatto tu con la tua?’. Sol è semplicemente in modalità totalmente all’insegna della repressione. Si è illuso pensando di aver trovato l’equilibrio.

Headland ha quindi aggiunto:

Come dice Qimir nell’episodio 2, ‘Il cavaliere jedi pensa solamente di aver trovato la pace’. Forse non è vero per tutti, ma quello è il suo punto di vista. Quello è ciò che gli permette di fare ciò che ha dovuto per sopravvivere e per mantenere il suo modo di vivere. Non semplicemente un modo di vivere. La sua vera vita.