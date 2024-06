L’episodio 4 della serie The Acolyte – La seguace ha mostrato uno scontro tra il nuovo villain introdotto nella saga di Star Wars e i cavalieri jedi e i fan hanno ideato un divertente soprannome per il malvagio personaggio.

Sugli schermi ha debuttato il misterioso Sith che ha attirato l’attenzione degli spettatori, guadagnandosi inoltre il soprannome di Darth Teeth (Darth Denti).

Non sapendo chi si cela dietro la particolare maschera, i fan hanno iniziato a usare il soprannome ispirato al look della sua maschera. Gli spettatori lo hanno apprezzato, al punto da far diventare Darth Teeth un trend su X e dare vita a tanti contenuti ironici e divertenti.

Darth Teeth’s fan club should be called the Cavity Cavalry #TheAcolyte pic.twitter.com/978WQkYnDv — Mollie ✨ Jecki Jam Fam (@DarthMaullie) June 18, 2024

Alcune ipotesi sostengono che Darth Teeth sia in realtà Darth Tenebrous, personaggio che ha debuttato in Star Wars Legends.

Il soprannome non è nemmeno particolarmente strano, considerando che George Lucas aveva proposto ai responsabili di Star Wars: The Force Unleashed i nomi di Darth Insanius e Darth Icky.

Che ne pensate del soprannome dato al villain di The Acolyte – La seguace?

