Fox ha annunciato cheè stata cancellata dopo una sola stagione composta da 11 puntate.

Lo show, disponibile su Disney+, aveva come star Scott Foley, Simone Recasner e Piper Perabo.

Il network, nonostanta la fine della messa in onda avvenuta a dicembre, ha atteso fino alla primavera prima di decidere il destino del progetto che era stato creato da Liz Heldens ispirando al reality britannico Big Ballet. Alla regia c’era Jason Winer, mentre tra i produttori era presente anche Sue Naegle di Annapurna TV.

Nonostante i dati di ascolto non entusiasmanti, The Big Leap aveva ottenuto delle ottime recensioni e su Rotten Tomatoes era arrivata a quota 100% di commenti positivi. I responsabili del network hanno quindi incontrato gli autori prima di prendere una decisione, ascoltando le loro idee per il prossimo capitolo della storia.

Al centro della trama c’erano dei personaggi, provenienti da situazioni personali e professionali molto diverse, che cercavano di dare una svolta alla propria vita partecipando a un reality che li metteva alla prova come danzatori e aveva l’obiettivo di portare in scena una produzione dello spettacolo Il Lago dei Cigni.

Fox non ha invece ancora svelato il destino di Our Kind of People, la seconda serie drammatica originale che ha debuttato questa stagione, tuttavia le prospettive di un rinnovo sembrano positive.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti per il fatto che The Big Leap sia stata cancellata?

Fonte: Deadline