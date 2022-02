Il finale diè stato visto da più persone rispetto all’ultimo episodio della stagione 2 di, superandolo nei risultati degli ascolti americani.

Samba TV ha riportato gli ascolti per il finale di stagione di The Book of Boba Fett, che ha registrato un conteggio finale di 1,5 milioni di famiglie statunitensi che hanno visto in streaming l’episodio su Disney+. L’episodio, che si intitola In nome dell’onore ed è stato diretto da Robert Rodriguez, ha avuto degli ascolti del 36% maggiori rispetto al finale della seconda stagione di The Mandalorian, andato in onda il 18 dicembre 2020, con un totale di 1,1 milioni di famiglie negli Stati Uniti nei cinque giorni dal 18 dicembre al 22 dicembre.

Questo risultato si tramuterà in una nuova stagione per Boba Fett? O va calcolata anche l’enorme presenza di Din Djarin e di Grogu all’interno della serie?

L’intera prima stagione della serie The Book of Boba Fett è disponibile su Disney+.

Vi è piaciuto il finale di The Book of Boba Fett? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: Slash Film