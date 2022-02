The Book of Boba Fett

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale diè disponibile da qualche ora su Disney+ e, come spesso accade, si conclude con una scena post-credit. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Dopo aver sconfitto il sindacato Pike, Boba Fett e Fennec Shand stanno camminando per le strade di Mos Espa, e il protagonista è visibilmente acciaccato. Fennec gli suggerisce un bagno nella vasca di bacta, ma Boba risponde che al momento è occupata.

Nella post credit, scopriamo che all’interno della vasca c’è Cobb Vanth (Timothy Olyphant), lo sceriffo di Free Town, al suo fianco il meccanico interpretato da Thundercat, già salvatore di Fennec, si prepara a operarlo. Avremo quindi in futuro un Cobb Vanth con impianti cibernetici?

