Emily Swallow, l’interprete dell’Armaiola nell’universo di Star Wars, ha raccontato di alcune sessioni di ridoppiaggio aggiuntive nei suoi episodi di The Book of Boba Fett.

In una recente intervista con Popverse, Emily Swallow ha ricorda quante battute aggiunte con il doppiaggio sono cambiate rispetto a quanto originariamente girato. L’attrice non ha spiegato nei dettagli cosa sia cambiato esattamente anche se ha sottolineato come indossare i caschi abbia causato alcune difficoltà ma alla fine abbia permesso di raccontare la migliore storia possibile:

Avevamo bisogno di quella connessione nelle scene. Altrimenti non funzionerebbe allo stesso modo. Non puoi vedere le nostre labbra muoversi: non suonerebbe allo stesso modo se indovinassimo cosa sta dicendo l’altro. Non avrebbe la giusta energia. C’è ancora un tempismo. C’è ancora una connessione. Nel mio episodio di The Book of Boba Fett, ho trascorro tre o quattro ore in una sessione di doppiaggio aggiuntivo, ovvero quando devi registrare le cose dopo aver già girato, perché hanno cambiato tantissime battute. Si tratta di una cosa che puoi fare quando non riesci a vedere la bocca dell’attore.

