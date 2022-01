The Book of Boba Fett

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel secondo episodio di, il cacciatore di taglie ha conosciuto dei nuovi personaggi, a cui sono stati dedicati dei poster ufficiali. Non proseguite nella lettura se non avete ancora visto il secondo episodio dello show.

Nel primo poster, che potete vedere qui sotto, ci sono due dei Tusken, grandi protagonisti della parte flashback dell’episodio. I due guerrieri sono mostrati con il vestito completo, e i bastoni sguainati pronti alla battaglia.

Il secondo poster ha per protagonisti i fratelli Hutt, cugini di Jabba, che nell’episodio minacciano Boba Fett, intimandolo di abbandonare il ruolo di Damyo.

Nel terzo e ultimo poster, troviamo invece il wookie nero Black Krrsantan, grande ingresso nell’universo live action di Star Wars, un cacciatore di taglie che ha esordito nei fumetti.

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

