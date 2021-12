The Book of Boba Fett

La serieha debuttato ieri in streaming e online è stato condiviso ilcomposto daL’artista è infatti ritornato a lavorare per un progetto legato alla saga di Star Wars dopoe ha ripreso le sonorità ideate per le avventure con protagonista Pedro Pascal per accompagnare la storia dell’iconico cacciatore di taglie.

Göransson ha così firmato il tema dello show, mentre Joseph Shirley si è occupato della colonna sonora delle puntate in arrivo su Disney+.

Ludwig ha dichiarato su Instagram:

Sono davvero entusiasta nel condividere il mio tema per la serie The Book of Boba Fett. Lavorare con Jon Favreau, Robert Rodriguez e Dave Filoni alla Lucasfilm è sempre un piacere. Voglio ringraziare anche il mio amico Joseph Shirley per aver composto l’incredibile colonna sonora strumentale.

Shirley ha aggiunto sui social:

Sono così incredibilmente eccitato per aver composto la musica di questa serie fantastica. Grazie Ludwig per il tuo spirito collaborativo e la tua amicizia. Lavorare con Jon, Robert e Dave, che si sono davvero superati con questo nuovo percorso nell’universo di Star Wars, è stata un’esperienza memorabile!

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

Fonte: YouTube, Instagram