The Book of Boba Fett

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il tema musicale della serie, secondo alcuni fan della saga di Star Wars, potrebbe anticipare il coinvolgimento dell’nella storia del cacciatore di taglie.

La diffusione del brano composto da Ludwig Göransson ha infatti fatto emergere la somiglianza di alcuni passaggi con il tema composto da John Powell per il sindacato criminale presente nel film Solo: A Star Wars Story.

I fan si stanno quindi chiedendo se nel corso delle puntate si darà spazio all’organizzazione che potrebbe tentare di ottenere più potere dopo l’uscita di scena di Jaba the Hutt.

La presenza dell’Alba Cremisi nella storia potrebbe inoltre permettere ai produttori di riportare in scena Qi’Ra, il personaggio interpretato da Emilia Clarke che aveva conquistato molti fan di Star Wars. Un fumetto pubblicato recentemente racconta infatti che la nuova leader del gruppo criminale ha temporaneamente rubato il corpo congelato di Han Solo nel periodo di tempo compreso tra le storie raccontate in L’impero colpisce ancora e Il Ritorno dello Jedi. Boba Fett, tra le pagine, giura di volerla uccidere per aver provato a ostacolare il suo “lavoro”.

Ecco i due brani musicali al centro delle ipotesi dei fan:

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda

Che ne pensate del possibile coinvolgimento dell’Alba Cremisi nella serie The Book of Boba Fett? Lasciate un commento!

Fonte: Twitter