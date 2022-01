The Book of Boba Fett

I primi due episodi disono disponibili su Disney+, e hanno iniziato a raccontare il passato di Boba Fett e la sua posizione attuale nell’universo di Star Wars.

Temuera Morrison e Ming-Na Wen sono stati recentemente intervistati da TV Line e hanno parlato di cosa riserveranno i prossimi episodi dello show.

L’attore che interpreta il cacciatore di taglie ha anticipato che vedremo altri nemici, e che la serie si concentrerà sul raccontare l’aspetto criminale del mondo di Star Wars. Ming-na Wen ha aggiunto che ci saranno altre scene d’azione che la vedranno protagonista e infine entrambi hanno sorvolato sulla presenza di un personaggio importante quanto Luke Skywalker, apparso a sorpresa alla fine della stagione 2 di The Mandalorian.

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

Quali nemici vi aspettate nei prossimi episodi di The Book of Boba Fett? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: TV Line