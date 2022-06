Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 4 della stagione 3 di The Boys è disponibile da oggi su Amazon Prime Video e contiene il cameo di un personaggio dei fumetti. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Arrivati in Russia per trovare l’arma che ha ucciso Soldatino, i Boys si infiltrano in un laboratorio scientifico, in cui trovano una piccola cavia da laboratorio con superpoteri. Si tratta della versione live action di Jaime il criceto, una piccola palla di pelo che nei fumetti veniva usata come stimolatore sessuale da un Super Eroe, prima che Hughie lo adottasse.

Qui sotto potete vedere la copertina del numero in cui Jamie e Hughie devono affrontare l’ex padrone del criceto, tornato dal regno dei morti per rimettere al suo posto la bestiolina.

Nella serie Eric Kripke ha deciso di donare dei super poteri a Jaime, rendendolo la cavia più veloce (e rimbalzosa) della storia, sebbene alla fine si infili comunque nel corpo di un soldato. Non ci è dato sapere se lo rivedremo in futuro.

Le prime quattro puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

