The Boys: Antony Starr ha mangiato il polpo Timothy

Antony Starr, l’interprete di Patriota, si trova in Brasile insieme al resto del cast di The Boys, e ieri sera ha cenato con il polpo Timothy.

Come potete vedere nella foto qui sotto, Starr ha cenato con un polpo affumicato, divertendosi definendolo delizioso proprio come Timothy. Fortunatamente, a differenza di Abisso, non ha dovuto mangiarlo vivo.

Timothy was fu€king delicious, as promised… pic.twitter.com/28IB3LzrkO — Antony Starr (@antonystarr) July 4, 2022

Anche il profilo ufficiale di The Boys ha commentato la cena di Patriota chiedendo che venga fatta giustizia per Timothy:

Le prime sette puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

