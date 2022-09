Samantha Morton sarà la protagonista, accanto a Ruby Stokes, della nuova serie The Burning Girls prodotta per Paramount+.

Il progetto, prodotto da Buccaneer Media, è un adattamento del romanzo scritto da C.J. Tudor e le riprese sono già iniziate.

Al centro della trama c’è un villaggio tormentato da una storia oscura e turbolenta.

Morton avrà la parte del Reverendo Jack Brooks, una madre single che è tormentata da una tragedia avvenuta nella chiesa in cui era in precedenza e che è alle prese con le conseguenze della morte del marito.

Stokes avrà il ruolo della figlia Flo, una teenager indipendente. Entrambe arrivano a Chapel Croft nella speranza di avere un nuovo inizio, ritrovandosi però alle prese con le cospirazioni e i segreti del villaggio.

Il cast è composto anche da Conrad Khan (Peaky Blinders), Rupert Graves (Sherlock, Emma), Elodie Grace Orkin (Stranger Things), Janie Dee, David Dawson (The Last Kingdom), Paul Bradley (EastEnders), Jane Lapotaire (The Crown, Marie Curie), Jack Roth (Bohemian Rhapsody), Mollie Holder (Sanditon), Safia Oakley-Green (The Origin, Sherwood), Beth Cordingly (Learning to Walk Again) e John Macmillian (House of Dragon).

Fonte: Deadline