Paramount+ ha annunciato il rinnovo della docuserie The Family Stallone, con il candidato all’Oscar Sylvester Stallone, la moglie Jennifer Flavin Stallone e le figlie Sophia, Sistine e Scarlet, che tornerà quindi per la stagione 2.

La prima stagione, che ha debuttato il 18 maggio, è disponibile in streaming su Paramount+ in Italia, oltre che negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina, in Brasile, nel Regno Unito e in Australia con altri mercati internazionali a seguire. Le riprese della seconda stagione inizieranno nel corso dell’anno.

Dopo aver interpretato alcuni dei personaggi più leggendari della storia del cinema, il tre volte candidato all’Oscar Sylvester Stallone è pronto a dare accesso alle telecamere a quello che considera il più grande ruolo della sua vita: il papà. Questa nuova serie con protagoniste le tre figlie, la moglie e lo stesso Stallone ci farà sedere al tavolo di una delle famiglie più famose di Hollywood.

The Family Stallone è prodotto da MTV Entertainment Studios, con Benjamin Hurvitz e Nadim Amiry come produttori esecutivi. Julie Pizzi, Farnaz Farjam e Jonathan Singer sono produttori esecutivi per la Bunim-Murray Productions, mentre Chris Ray e Jason Williams sono produttori co-esecutivi.

Che ne pensate? Siete felici che la docuserie The Family Stallone tornerà con la stagione 2?

Fonte: Comunicato stampa Paramount+

I film e le serie imperdibili