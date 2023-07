BBC ha annunciato il cast di The Famous Five, la serie tratta dai romanzi di Enid Blyton a cui sta lavorando Nicolas Refn, ritratto anche nella prima foto ufficiale.

Diaana Babnicova avrà la parte di George, Elliot Rose sarà Julian, Kit Rakusen interpreterà Dick, Flora Jacoby Richardson ha il ruolo di Anne.

Tra gli interpreti anche Jack Gleeson (Game of Thrones) che sarà Wentworth, Ann Akinjirin (Moon Knight) nei panni di Fanny, James Lance (Ted Lasso) nella parte di Quentin, e Diana Quick (Father Brown) che sarà la signora Wentworth.

La serie è co-prodotta da ZDF in collaborazione con la byNWR di Nicolas Winding Refn e Moonage Pictures.

Le riprese si svolgeranno nel Regno Unito.

The Famous Five racconta le avventure di Julian, Dick, Anne, George e del loro cane Timmy, giovani esploratori audaci mentre incontrano avventure insidiose e ricche di azione, misteri straordinari, pericoli e segreti sbalorditivi in ​​un’odissea che parla d’amicizia.

I 21 libri sono alcuni dei romanzi per bambini più venduti di tutti i tempi e sono già stati adattati due volte per ITV negli ultimi quattro decenni, oltre ad essere stati trasformati in un film in lingua tedesca nel 2012.

Che ne pensate del cast di The Famous Five? Seguirete la serie?

Fonte: Deadline