Hugo Speer ha condiviso la sua opinione degli eventi che hanno causato il suo licenziamento dalla serie Full Monty, il progetto sequel del film che debutterà su Disney+.

L’interprete di Guy nel film del 1997 è stato allontanato dal set per “condotta inappropriata” durante le riprese che si sono svolte a Manchester.

Speer, intervistato dal Daily Mail, ha dichiarato che il suo contratto è stato cancellato dopo che una runner l’ha visto nudo all’interno della sua roulette. L’attore sostiene che la donna avesse bussato alla sua porta, ma l’abbia aperta senza attendere la sua risposta. Hugo sostiene di essersi nascosto dietro il guardaroba e non averci più pensato fino a quando, sei giorni dopo, gli è stato detto che c’erano state delle lamentele facendo riferimento a quell’incidente e a un altro, in cui era passato di fronte alla porta della sua roulotte mentre non indossava alcun indumento.

Speer sostiene di essere stato tenuto distante dal set mentre venivano fatte delle indagini e gli è poi stato detto che era stato licenziato. Il suo personaggio è stato poi eliminato dal resto della serie.

L’attore ha sottolineato:

Si è trattato di una situazione tragicomica, ma non si sono resi conto degli effetti così negativi su di me. Sono entrato in uno stato di enorme e profondo shock. E, come potete vedere, lo sono ancora. Mi hanno tolto il lavoro. Hanno rovinato la mia reputazione. Mi hanno tolto i soldi. Hanno rovinato la mia salute mentale.

Che ne pensate della versione di Hugo Speer riguardante gli eventi che hanno causato il suo licenziamento dalla serie The Full Monty?

