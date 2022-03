Ladipotrà contare sulla presenza nel cast di

L’interprete di Eli Gold in The Good Wife apparirà in due puntate del progetto targato Paramount+ mostrando cosa accade quando Eli arriva per aiutare la figlia Marissa (Sarah Steele), alle prese con una nuova carriera come avvocato.

André Braugher, invece, sarà Ri’Chard Lane, un avvocato-showman e un mago degli affari che Liz (Audra McDonald) è costretta a nominare partner. Ri’Chard è una forza della natura ed è un mix di brillantezza, genialità, religione, e un edonismo gioioso, risultando quindi utile.

La produzione dello show creato da Michelle e Robert King ha condiviso le prime foto dell’attore in The Good Fight. I due co-creatori e showrunner della serie hanno dichiarato:

Sogniamo sempre di coinvolgere un attore che possa unire commedia e dramma in parti uguali e André Braugher è esattamente quello. Il suo lavoro in Men of a Certain Age, Brooklyn Nine-Nine e Homicide è stato fantastico e divertente. Siamo felicissimi che possa finalmente avere a disposizione il tempo di venire sul set a recitare.



Nel finale della sesta stagione di The Good Fight si vedeva Diane (Christine Baranski) ritrovarsi alle prese con la sensazione di impazzire, lottando contro un senso di déjà vu, provando un certo disagio pe ogni cosa, da Roe v. Wade al diritto al voto, ad aggressioni in stile Guerra Fredda. Nel frattempo gli avvocati della Reddick & Associates si chiedono se la violenza che vedono intorno a loro sia un segnale di un’imminente guerra civile.

