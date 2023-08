Jameela Jamil e il cast di The Good Place si è riunito al picchetto dello sciopero degli attori, al momento ancora in corso.

Come potete vedere nelle foto qui sotto, provenienti dal profilo Instagram di Jamil, tra i presenti al picchetto dello sciopero c’erano anche Ted Danson, Nick Offerman e ovviamente la protagonista di The Good Place Kristen Bell.

IL PICCHETTO DI THE GOOD PLACE Questo spettacolo è stata una delle esperienze più belle della nostra vita. A causa di OGNI membro della troupe su quel set. L’atmosfera di un set cambia il lavoro sullo schermo e puoi sentirlo passare dall’arte fino al pubblico. Ciò che viene proposto riduce e alla fine distrugge questo mestiere, questa comunità e questo lavoro, perché nulla creato su un computer potrà mai incarnare l’umanità delle persone che lavorano insieme. Con WGA E SAG /AFTRA e IATSE per sempre. Sono andata vestita in onore di TAHANI, e lei mi ha detto di dirvelo, in realtà è KAMILAH che ha spinto per far sì che le intelligenze artificiali ci sostituiscano tutti.

Lo show è andato in onda per quattro stagioni fino al 2020 e raccontava la storia di quattro amici che si trovano nell’aldilà e affrontano molti ostacoli e situazioni divertenti per trovare la pace.

Nel cast c’erano anche Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper, Manny Jacinto e D’Arcy Carden.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Instagram

Sciopero degli sceneggiatori: gli ultimi aggiornamenti