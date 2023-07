Lo sciopero degli attori in corso non ostacolerà le riprese della nuova serie The Gray House, prodotta da Kevin Costner e Morgan Freeman, e dei nuovi episodi di When Calls The Heart.

Il primo progetto è di genere drammatico ed è ambientato durante la Guerra Civile. I produttori sono riusciti a ottenere il via libera dal sindacato stringendo un accordo in linea con le richieste compiute da SAG ad AMPTP prima dello sciopero, nonostante abbia già ottenuto la distribuzione internazionale grazie a Paramount Global.

Al centro delle sei puntate di The Gray House ci saranno le tre donne che il generale Ulysses S. Grant ha citato come aiuti fondamentali per far vincere al Nord la Guerra Civile: una donna dell’alta società di Richmond e sua figlia, un’ex schiava afroamericana, e una cortigiana che hanno agito come spie, agendo all’ombra dei Confederati rischiando la vita e la libertà per far vincere la guerra e preservare la democrazia americana.

La serie si basa sullo script originale di Leslie Greif, Darrell Fetty e John Sayles. Alla regia c’è Roland Joffe.

Nel team della produzione ci sono Kevin Costner e Morgan Freeman.

When Calls the Heart è invece la longeva serie targata Hallmark Media con star Erin Krakow, di cui verrà realizzata un’undicesima stagione.

Lo show è ispirato al romanzo di Janette Oke e racconta la storia di Elizabeth Thatcher (Krakow), una giovane insegnante che si trasferisce in una città mineraria. Nella stagione nove, Lucas Bouchard (Chris McNally), ha proposto, con l’aiuto del figlio Jack, alla protagonista di sposarlo.

Nel cast ci sono anche Pascale Hutton, Jack Wagner, Kavan Smith, Kevin McGarry, Andrea Brooks, Martin Cummins, Loretta Walsh, Amanda Wong, Johannah Newmarch, Viv Leacock, Natasha Burnett, Ben Rosenbaum, Hrothgar Mathews, Jaeda Lily Miller e Hyland Goodrich.

Che ne pensate del fatto che le serie When Calls the Heart e The Gray House verranno girate durante lo sciopero?

Fonte: Deadline