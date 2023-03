Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio finale di The Last of Us c’è anche Ashley Johnson, la doppiatrice originale di Ellie. Se non avete ancora visto

In una lunga intervista con Deadline, Ashley Johnson ha parlato del passaggio da videogioco a serie tv:

C’è una parte di me che non è mai veramente andata via da quel mondo. E penso che gran parte di ciò sia dovuto al fatto che i giochi richiedono così tanto tempo per essere realizzati. Soprattutto il secondo gioco. Penso che siano passati più di quattro anni, forse cinque. Quindi, ti affezioni alle persone e io sono amica di alcuni membri di Naughty Dog, in particolar modo Neil Druckmann e Troy Baker. E stanno lavorando a questi giochi e fanno parte della storia e di questi personaggi; è ancora, fino ad oggi, una delle mie cose preferite su cui abbia mai lavorato e uno dei progetti più appaganti dal punto di vista creativo a cui ho lavorato come attrice. Perché Neil è stato collaborativo e durante il decennio di costruzione di questi personaggi insieme, è stata una sensazione rara. Come attore, lavori a molti progetti che sono divertenti. In genere, a volte non hai molto da dire. E penso che questo sia stato il primo progetto su cui ho lavorato in cui mi chiedevano: “Ehi, parliamone e creiamo un sacco di cose insieme”. Ora che è una serie tv, ci sono state così tante versioni diverse di questo tipo di storia che sono arrivate sullo schermo negli ultimi dieci anni, ma quando ho visto il primo episodio, ho pensato, “OK, questo è reale. Sta succedendo davvero. Ne stanno facendo uno show.” Ed è fantastico perché gran parte della mia famiglia non sono giocatori, quindi non sanno nulla di The Last of Us. Quindi, le persone che non sanno nulla del gioco possono ora sperimentare la storia e il legame che questi due personaggi coltivano in questo viaggio.

L’attrice si è poi soffermata sul ruolo di Anna, la mamma di Ellie, e sull’emozione di partecipare allo show:

Oh mio Dio, certo. Di solito quando un videogioco viene adattato al piccolo o al grande schermo, i doppiatori o gli attori del motion capture non vengono coinvolti. Quindi, ho ricevuto un messaggio da Neil, e lui mi ha detto: “Craig Mazin e io abbiamo parlato e ci piacerebbe, ti piacerebbe interpretare la mamma di Ellie?”. E, naturalmente, mi sono messa a piangere. Gli ho risposto “Dici sul serio? Dio mio.” Ero nervoso, ma mi sento così felice di poter dare vita a questo personaggio ed essere il primo personaggio nella vita di Ellie che lotta per farla sopravvivere. Mi emoziono praticamente ogni volta che ci penso perché questo mondo e questo progetto sono così importanti per me e lo sono stati per lo scorso decennio.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

