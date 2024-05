La HBO ha annunciato oggi che Jeffrey Wright (American Fiction) è entrato ufficialmente nel cast della seconda stagione di The Last of Us, le cui riprese sono in corso e che arriverà in Italia su Sky e NOW nel 2025.

Wright interpreterà Isaac, il potente leader di un grande gruppo di milizia che cercava la libertà ma che invece è rimasto impantanato in una guerra senza fine contro un nemico sorprendentemente ingegnoso. Va detto che Wright doppiava Isaac nel videogioco The Last of Us: Parte 2.

La seconda stagione vede di nuovo protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni, rispettivamente, di Joel e Ellie insieme a Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria. Le già annunciate new entry nel cast sono invece Kaitlyn Dever che vestirà i panni di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino sarà Jesse, Ariela Barer interpreterà Mel, Tati Gabrielle nei panni di Nora, Spencer Lord in quelli di Owen e Danny Ramirez che invece sarà Manny. Catherine O’Hara sarà guest star della nuova stagione.

The Last of Us è scritto e prodotto a livello esecutivo da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television ed è prodotta a livello esecutivo da Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells.

