Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il regista Peter Hoar si è occupato dell’episodio 3 della serie The Last Of Us, in cui appaiono anche i personaggi interpretati da Nick Offerman e Murray Bartlett, e ha spiegato l’importanza della scena finale.

Non proseguite, ovviamente, se non avete ultimato la visione e non volete anticipazioni.

Rispondendo alle domande di Inverse, il filmmaker ha spiegato che non ha idea se l’ultima sequenza, in cui si mostra una finestra, fosse un riferimento a The Last Of Us Part II:

Non lo so, ma il mio direttore della fotografia, Eben Bolter, lo saprebbe perché ci ha giocato. C’erano due cose in quell’inquadratura. Quando giochi al videogame originale c’era lo schermo del menu ed era una finestra con un vento leggero. Ed era dove selezioni “gioca” o altre opzioni. C’è stata una conversazione con Craig Mazin in cui abbiamo pensato se fosse qualcosa che potevamo provare e copiare nella serie, da inserire all’inizio di ogni episodio. Penso fosse un espediente in modo tale che chi stesse usando HBO Max potesse vederlo e cliccarci sopra, e poi vedevi l’episodio.

Hoar ha aggiunto:

Dopo che me l’ha descritta ho pensato che sarebbe stata all’inizio dell’episodio. E ho pensato che non funzionasse all’inizio della mia puntata, perché sono all’esterno e ora non sono vicini a una finestra. Ma alla fine dell’episodio, siamo in quella situazione.

Il regista ha quindi concluso:

Ovviamente vediamo Joel ed Ellie sparire nel tramonto. Ma volevo un ultimo momento con Bill e Frank, e non sapevo come farlo in altro modo. Ma se ci allontaniamo attraverso la loro finestra, si vedono i fiori che sono morti, un altro elemento che ti spezza il cuore, e una delle immagini di Frank sul muro. Ho pensato che quello fosse il nostro ultimo momento. Stiamo in realtà tornando nel mondo di Frank e Bill per quell’ultima scena perché non volevo andarmene.

Che ne pensate della spiegazione dell’ultima scena dell’episodio 3 di The Last Of Us fatta dal regista? Vi è piaciuta?

Fonte: Inverse