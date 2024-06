Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Chi conosce già le vicende di The Last of Us 2 perché ha avuto modo di giocare all’acclamato videogame targato Naughty Dog sa bene che si tratta di una storia decisamente più ricca rispetto a quella, già bella “densa”, della prima parte.

Il primo capitolo del videogame sviluppato da Naughty Dog e diretto da Neil Druckmann e Bruce Straley è già stato portato in TV da HBO e PlayStation Productions con 9 puntate che hanno ripreso, modificato e ampliato quello che veniva raccontato dal materiale alla base.

Fin da quando è arrivata l’ovvia conferma che Craiz Mazin e lo stesso Neil Druckmann avrebbero potuto proseguire la serie TV con l’adattamento di The Last of Us Parte 2 la domanda che tutti si sono posti è sempre ruotata intorno al “Quante stagioni saranno necessarie per raccontarla tutta?”.

Ed è proprio di questo che i due produttori e showrunner hanno discusso con Deadline.

The Last of Us proseguirà per almeno altre due stagioni. Forse tre.

Qualche mese fa è stato ufficialmente svelato dalla HBO che The Last of Us 2 avrà meno episodi della prima stagione: sette, contro i nove della prima.

Ed è proprio a margine di questa decisione che, nella chiacchierata fatta da Mazin e Druckmann con l’autorevole testata americana, viene spiegato perché si sia arrivati a quel numero di puntate per la stagione 2 e perché potrebbero essere necessarie dalle due alle tre stagioni per adattare in maniera adeguata The Last of Us parte 2.

Spiega Craig Mazin:

Il materiale narrativo che abbiamo ottenuto dalla Parte II del gioco è molto più vasto rispetto al materiale narrativo ottenuto primo gioco. Per tale ragione una delle prime cose che abbiamo dovuto fare è stato capire come raccontare quella storia attraverso le stagioni. Quando t’immergi in un processo come questo, cerchi dei punti d’interruzione naturali, e, mentre esaminavamo la cosa, il punto di interruzione naturale di questa stagione sembrava arrivare dopo sette episodi.

Per questo, possiamo aspettarci un totale di almeno tre stagioni di The Last of Us, se non, addirittura, quattro:

Non pensiamo di poter raccontare la storia nemmeno in due stagioni, la 2 e la 3, perché ci stiamo prendendo il nostro tempo e percorrendo percorsi interessanti come abbiamo fatto un po’ anche nella Stagione 1. Sentiamo che quasi certamente – almeno finché le persone continueranno a guardarla e potremo continuare a fare più televisione – la Stagione 3 sarà significativamente più grande. E infatti, la storia potrebbe richiedere anche una Stagione 4. Una cosa è assolutamente certa: non vedo come potremmo riuscire a raccontare la stroa che resta da narrare dopo la seconda stagione con solo un’altra stagione.

Tornando sul numero di episodi di The Last of Us 2, Mazin dice:

Vogliamo solo rassicurare le persone sul fatto che la scelta di avere una stagione un po’ più corta della precedente non è dovuta al fatto che stiamo dedicando meno tempo a raccontare le storie, ma semmai per la ragione opposta: perché vogliamo prenderci più tempo. La storia che stiamo narrando è molto più grande di quella della Stagione 1, c’è molto più in gioco, è molto più difficile da produrre, ma vogliamo che ogni episodio sembri, per essere onesti, un blockbuster a sé stante.

Aggiunge Druckmann:

In modo più specifico, è una continuazione della tematica dell’amore alla base della prima stagione, ma è solo il lato oscuro di quella medaglia: la ricerca della giustizia a qualsiasi costo per le persone che ami e l’esplorazione di ciò che comporta.

The Last of Us è scritto e prodotto esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television ed è prodotta esecutivamente da Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. Società di produzione: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Deadline