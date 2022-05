Continuano le riprese di, l’attesissima serie televisiva targatatratta dall’omonimo videogioco. Grazie ad alcuni canali Twitter e TikTok è possibile dare occhiate fugaci ai protagonisti sul set uno di questi leak, avvenuto di recente, puntava direttamente a una scena del gioco, quindi era piuttosto intuibile cosa stesse succedendo.

La questione è leggermente diversa con quest’ultimo video rilasciato che ha lasciato i fan perplessi o comunque incuriositi. Il filmato in questione è disponibile grazie hbosthelastofus e all’account Twitter The Last of Us Tv che ha poi condiviso il tutto. La scena girata a Calgary mostra un convoglio di veicoli circondato da una folla che starebbe intonando “libertà” e gridando contro la Federal Disaster Response Agency, una fazione meglio conosciuta come “FEDRA”.

🚨 HBO filming scenes for #TheLastofUs. They scream “Freedom!” and “F*ck Fedra!” pic.twitter.com/iYBF2wdCHI — The Last of Us TV (@TheLastofUsTV) May 5, 2022

Data la natura organizzata del gruppo nella clip e i loro canti anti-FEDRA, sembra che stiano girando una scena con al centro gli Hunters (i cacciatori), una fazione antagonista del primo gioco situata principalmente a Pittsburgh. Joel ed Ellie li incontrano nel loro viaggio durante una scena memorabile in cui il gruppo cerca di ingannare la coppia fingendo un infortunio per far avvicinare Joel.

Il problema è che quando Joel ed Ellie incontrano queste persone, questi hanno già spinto il gruppo FEDRA fuori dalla città e la controllano già da un po’. Pertanto, non c’è motivo che ci sia una protesta attiva per le strade di Pittsburgh se la FEDRA è già fuori gioco.