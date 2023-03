The Mandalorian

Ahmed Best ha ringraziato i fan di The Mandalorian per l’affetto dimostrato dopo la sua apparizione nell’ultimo episodio.

Ahmed Best è tornato a interpretare Kelleran Beq, maestro Jedi che ha debuttato nello show per bambini Star Wars: Jedi Temple Challenge. L’attore è conosciuto anche per aver interpretato Jar Jar Binks nella trilogia prequel.

Qui sotto potete vedere la foto di ringraziamento dell’attore, pubblicata sul suo profilo Instagram:

Gratitudine! É bello essere tornati. C’è così tanto da dire e da condividere. Ci vorranno un paio di giorni. Ma, per ora, vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato e reso migliore.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023.

