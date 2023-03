Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 4 della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile su Disney+ e mostra un nuovo pezzo dell’armatura di Bo-Katan. Se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura così per evitare spoiler.

Durante la missione di salvataggio del trovatello nell’episodio 4, Bo-Katan perde lo spallaccio della sua armatura. Una volta completata la missione, l’Armaiola decide di forgiarle un nuovo spallaccio chiedendole che simbolo vorrebbe. La mandaloriana opta per il teschio del Mitosauro, e racconta all’Armaiola cosa ha visto nelle Acque Viventi. Potete vedere lo spallaccio qui sotto:

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023.

