All’inizio dell’episodio 2 di The Mandalorian, su Tatooine si festeggia il Boonta Eve, ma che cosa è questa festività?

Quando un rodiano chiede a Peli Motto (Amy Sedaris) un lavoro urgente, lei si lamenta di dover lavorare durante la Boonta Eve. Quindi consiglia ai Jawa a cui ha subappaltato il lavoro di sbrigarsi a rovistare tra i rottami poiché è probabile che i veicoli siano incustoditi durante i festeggiamenti.

Boonta è un pianeta, chiamato così in onore di un Hutt, Boonta Hestilic Shad’ruu, che leggenda vuole sia diventato una divinità dopo aver sconfitto le forze dei nemici che volevano il controllo del pianeta.

La Boonta Eve è una festa tipica di Tatooine, in cui i corridori di tutta la galassia si ritrovano per gareggiare tra di loro. Non è la prima volta che la festività appare nell’universo live action di Star Wars. La corsa degli sgusci de La Minaccia Fantasma è una delle celebrazioni della festa.

Sapevate cosa fosse la Boonta Eve nominata in The Mandalorian? Ha ragione nell’affermare che gli ruba la scena?

