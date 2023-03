Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 4 della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile su Disney+ e c’è un cameo nascosto che potreste non aver visto. Se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura in modo da evitare spoiler.

Sotto il casco dei Clone Trooper durante l’inseguimento nel flashback di Grogu, c’è niente di meno che Temuera Morrison, il clone per eccellenza ma anche ovviamente Boba Fett.

Sebbene l’attore non si veda in faccia, è stato “smascherato” dai titoli di coda dell’episodio 4. Non sappiamo se invece tornerà nei panni di Boba Fett nei prossimi episodi.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023.

