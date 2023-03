Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 4 della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile su Disney+ e svela come Grogu si è salvato dall’Ordine 66. Se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura così per evitare spoiler.

Nell’episodio possiamo finalmente assistere a un flashback di Grogu, in cui il piccolo padawan viene salvato da Kelleran Beq, maestro Jedi visto nello show per bambini Star Wars: Jedi Temple Challenge.

Beq è un maestro Jedi di grande maestria, che riesce a portare via Grogu da Coruscant fuggendo dai cloni corrotti. L’attore che lo interpreta è Ahmed Best, che i fan della saga conoscono per aver prestato le movenze e la voce a Jar Jar Binks nella trilogia prequel.

