Katee Sackhoff, che interpreta Bo-Katan in The Mandalorian, ha svelato quali stunt esegue personalmente.

In una recente intervista con StarWars.com, l’attrice ha svelato che quando esordì in Battlestar Galactica era difficile trovare controfigure con il suo aspetto, e che nonostante ora le cose siano cambiate, c’è ancora uno stunt che adora fare personalmente:

Quando ho iniziato in questo settore, è stato davvero difficile trovare controfigure adatte a me. Ero sempre leggermente più grande della maggior parte delle donne attrici dell’epoca e le controfigure, loro proprio non riuscivamo a trovarle. A un certo punto sono stata sostituita da un uomo… Ero letteralmente io a fare le mie acrobazie perché non eravamo simili e volevo che sembrasse credibile.

Mi sono resa conto che, per prima cosa, non mi rialzo bene come una volta … Ma penso anche che se metto da parte il mio ego e riconosco che ci stiano provando per creare il miglior personaggio e la donna più realistica, sorprendente, pazza e dura del mondo, con Bo Katan… non posso fare tutto questo e sarebbe egoistico pensare che possa riuscirci. Ci sono state poche donne diverse in questa armatura quest’anno, e ognuna di loro ha avuto uno scopo fenomenale per rendere Bo il più feroce possibile… io faccio le scivolate sulle ginocchia! Sicuramente so ancora fare una scivolata sulle ginocchia.