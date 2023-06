Ming-Na Wen ha commentato l’assenza di Fennec Shand dalla stagione 3 di The Mandalorian.

L’attrice, intervistata da Movie Dweeb, ha commentato le dichiarazioni di Temuera Morrison sottolineando che non bisognerebbe considerare le sue parole in modo negativo:

Penso che amiamo così tanto i nostri personaggi che, ogni volta che possiamo interpretarli di nuovo ed essere quel personaggio – specialmente qualcuno come me, considerando che Fennec Shand è il ruolo che ho sempre sognato – ovviamente provi della delusione.

Ming-Na ha aggiunto:

Ho pensato: ‘Perché non mi hanno fatto indossare il mio costume e fatto andare in battaglia come tutti gli altri?’. Quindi penso che sia un po’ una delusione, ma al tempo stesso entrambi capiamo e rispettiamo totalmente il processo di Jon Favreau e Dave Filoni e quello di cui hanno bisogno nella loro narrazione.