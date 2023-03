The Mandalorian

il sito ufficiale di Star Wars ha condiviso la ricetta per i biscotti imperiali preferiti del dottor Pershing, visti nell’episodio 3 della stagione 3 di The Mandalorian.

Tutto ciò di cui avrete bisogno per fare i biscotti imperiali è:

2 tazze e mezzo di farina, 1/2 cucchiaino di lievito in polvere, 1/2 cucchiaino di zenzero in polvere, 1/4 di cucchiaino di sale, 1/2 tazza (1 bastoncino) di burro ammorbidito, 8 once di crema di formaggio precedentemente ammorbidita, 1 tazza di zucchero, 1 cucchiaio e mezzo di scorza di limone, 2 cucchiaini di acqua di rose, 1 uovo e 1/4 di tazza di zucchero a velo.

Passaggio 1: in una ciotola capiente, sbatti la farina, il lievito, lo zenzero e il sale. Poi mettili da parte.

con un mixer elettrico, mescolare il burro, la crema di formaggio, lo zucchero e la scorza di limone.

aggiungere l'acqua di rose e l'uovo, quindi aggiungete lentamente gli ingredienti secchi fino a quando l'impasto è ben amalgamato.

avvolgere l'impasto nella pellicola trasparente e conservare in frigorifero per 30 minuti.

preriscaldare il forno a 350 gradi. Preparate le teglie con la carta da forno.

stendere l'impasto a uno spessore di circa 6 millimetri. Usa un tagliabiscotti per ritagliare quadrati da circa 7×7 cm. Trasferire sulle teglie preparate in precedenza. Cuocere per 15 minuti, lasciare raffreddare.

Passaggio 7: Spolverare con zucchero a velo e servire.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023.

Fonte: Star Wars.com

