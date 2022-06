Durante la Star Wars Celebration, Jon Favreau è stato investito dall’affetto dei fan di The Mandalorian.

In una recente intervista con il Los Angeles Times, Bryce Dallas Howard ha parlato del suo futuro nel franchise di Star Wars. L’attrice/regista ha condiviso un aneddoto di Jon Favreau alla recente Star Wars Celebration. Favreau si è emozionato per l’affetto entusiasta dei fan nell’apprendere del ritorno di Howard per la stagione 3 di The Mandalorian:

Il supporto è incredibilmente commovente. Ero in una sessione lavorativa con Jon Favreau quando è stata annunciata la stagione 3. Ho pensato, ‘Oh, potrei dire che sì, ho fatto un altro episodio!’ Mi è mancato il fiato, Jon è semplicemente l’uomo più meraviglioso del pianeta. Mi disse: “Bryce, eravamo alla Celebration e le persone erano così entusiaste”. E anche lui si è commosso parlando di come le persone erano entusiaste per il mio ritorno. Mi sento così fortunata per come sono i fan, perché adoro farlo.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 arriverà a febbraio 2023.

