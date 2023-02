The Mandalorian: Anthony Mackie vorrebbe un ruolo nella serie tv

The Mandalorian

Da grande fan di Star Wars e di Boba Fett, Anthony Mackie vorrebbe recitare in The Mandalorian.

Nell’ultimo episodio del podcast Happy, Sad, Confused di Josh Horowitz l’attore ha svelato che ai tempi della produzione della prima stagione, aveva chiesto ai suoi agenti di trovargli un ruolo in The Mandalorian:

Quando ho sentito che lo stavano facendo, è stata l’unica volta in cui ho chiamato il mio agente e il mio manager e ho detto: “Sarà un problema”. Gli dissi “Non se ne parlerà. Non sarò accomodante, sono un fissato di Star Wars, non vi sgriderò di fronte a tutti, ma noi dobbiamo ottenere un ruolo. Andiamo. Sono il migliore. Ho il casco. Posso letteralmente presentarmi con il mio costume da casa mia, pronto a sparare.”

Ma era impegnato con il ruolo Falcon, e quindi no nse ne fece nulla. Ora, l’attore si accontenterebbe anche di un cameo.

È vero. Non ero disponibile. Ora, sto cercando di ottenere uno di quei ruoli sullo sfondo, dove stanno facendo la serie, e mi tolgo il casco e dico: ‘È stato un lungo volo .’ ed ecco fatto. Questo è tutto ciò che voglio. Una scena. Voglio solo che tutti sappiano che ero uno di loro.

Nel cast ritorneranno Carl Weathers nel ruolo di Greef Karga, Giancarlo Esposito che è il villain Moff Gideon, e Katee Sackhoff che ha la parte di Bo-Katan Kryze. Nelle puntate ci sarà poi un cameo di Christopher Lloyd, in un ruolo che non è ancora stato svelato, e vedremo Emily Swallow (l’armaiola), Omid Abtahi (Dr. Pershing), Amy Sedaris (Peli Motto), Simon Kassianides (Axe Woves, compagno di Bo-Katan).

Annunciati anche i registi della terza stagione: Carl Weathers, Rick Famuyiwa, Rachel Morrison (direttrice della fotografia di Black Panther), Lee Isaac Chung (regista di Minari), Peter Ramsey (Spider-Man: Un Nuovo Universo, Ahsoka) e Bryce Dallas Howard. Jon Favreau ha scritto tutti gli otto episodi, con Dave Filoni come co-sceneggiatore di due episodi e Noah Kloor di uno.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 arriverà l’1 marzo 2023.

Fonte: Comic Book