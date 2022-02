La stagione 3 dinon solo riporterà in scena Grogu e Din Djarin, ma rivedrà anchedietro la macchina da presa.

L’attore non solo indosserà nuovamente i panni di Greef Karga come fatto nelle prime due stagioni, ma tornerà anche a dirigere almeno un altro episodio. Lo ha confermato lo stesso Weathers su Twitter. In risposta alla domanda di un utente sul ritorno come regista, l’attore ha risposto in maniera affermativa, non svelando però se dirigerà solamente uno o più episodi della stagione 3.

Ehi Carl tornerai per dirigere qualche episodio della stagione 3? Ho amato il tuo episodio nella stagione 2! Affermativo come Regista! Questa è la via!

Nella stagione 2 Carl Weathers aveva diretto l’episodio 4 The Siege, in cui Din Djarin e Grogu scoprivano che la Razor Crest aveva bisogno di essere riparata, e si ricongiungevano proprio con Greef Karga e con Cara Dune per recuperare i pezzi di ricambio.

Fonte: WGTC