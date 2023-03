The Mandalorian: Dave Filoni e Jon Favreau svelano le difficoltà nel rivelare il nome di Grogu

Dave Filoni e Jon Favreau hanno rivelato quanto sia stato difficile ideare la scena in cui si svela il vero nome di Baby Yoda, Grogu, e come hanno ideato il simpatico protagonista di The Mandalorian.

Parlando al sito ufficiale di Star Wars, Filoni ha spiegato:

Avere Ahsoka nella scena è stato positivo perché lei rappresenta un buon punto di equilibrio… Mando inizialmente ha reagito come il pubblico. ‘Grogu? È strano’. Ma quando lo dice, Grogu lo guarda. E ho sempre collegato quel momento a quando ho un cane e il cane inizia a imparare il suo nome. Pronunci il suo nome, ti guarda ed è la cosa più adorabile al mondo. E così quando vedi quel momento e riconosce il suo nome, e il fatto che fino a quando Ahsoka pronuncia il suo nome probabilmente non lo ha sentito da molto tempo, come potresti rifiutarlo?

Favreau ha aggiunto:

Quella è la questione con Grogu: è in parte cane, in parte umano, in parte rettile, è un grande insieme di cose… E inoltre mentre invecchia il nome non sembrerà meno adatto. Non si tratta di un nomignolo adorabile e poi ti ritrovi che è vecchio come Yoda e ha ancora un nome strano e carino. ‘Sparky’. Ecco, non vuoi essere un ‘Sparky’ e avere tipo 600 anni. Inoltre è stato difficile perché a prescindere da come lo avremmo chiamato, non sarebbe stato, non poteva essere, Baby Yoda.

Lo showrunner ha inoltre ricordato come è stata rivelata la presenza del personaggio nel primo episodio, ammettendo che ha sentito la responsabilità nei confronti di George Lucas, Kathleen Kennedy, delle persone che l’hanno coinvolto nella saga e del pubblico:

Sono coinvolti con questi personaggi. E hai dei giovani che stanno crescendo con i personaggi e ciò che rappresentano. Ti senti realmente protettivo nei confronti di tutto questo, e cerchi di mantenere gli standard più alti. Penso che in quei momenti la rivelazione di Baby Yoda fosse molto naturale all’interno della storia. E semplicemente è stata anche l’idea di sorprendere gli spettatori compiendo una svolta rispetto alle aspettative delle persone che pensavano fosse una serie su un tizio solitario che va in giro per la galassia a sparare. Si è trattato di una bella svolta e sono realmente felice che tutti ci abbiano sostenuto mantenendo quel segreto. Abbiamo dato priorità all’esperienza del pubblico.

Ideare l’aspetto di Grogu non è stato inoltre semplice:

Lui è carino, ma è un po’ brutto. È brutto-bello… È adorabile perché non è perfetto. Ha le guanciotte, ma ha anche degli strani dentini aguzzi e ha questa strana peluria. Nel nostro design, quando sembrava troppo carino non ci sembrava giusto. Abbiamo trovato il corretto equilibrio.

Che ne pensate del modo in cui è stato rivelato il nome di Grogu in The Mandalorian? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Star Wars