aveva una preoccupazione riguardante Grogu –, il protagonista di, come rivelato dain un nuovo libro.

Il creatore della saga di Star Wars, nel gennaio 2020, aveva posato per una foto sul set che lo ritraeva proprio accanto a Grogu, diventato immediatamente uno dei beniamini dei fan dell’universo creato dal regista.

Tra le pagine di The Art of the Mandalorian: Season 2, Filoni rivela:

A un certo punto ho avuto una conversazione con George sul Bambino. La sua preoccupazione principale era che il ragazzino dovesse avere un’adeguata quantità di addestramento.

Nelle prime due stagioni della serie creata per Disney+ Grogu non si avvicina al mondo dei cavalieri jedi e solo in The Book of Boba Fett si vede il personaggio mentre segue le lezioni di Luke Skywalker, rispondendo così ai dubbi di Lucas, prima di decidere di abbandonare l’accademia e ritornare con Din Djarin. Nel season finale dello show con star Temuera Morrison si vede inoltre il piccolo protagonista usare la Forza, riuscendo anche a far addormentare un Rancor, prima di partire verso una destinazione sconosciuta insieme al personaggio interpretato da Pedro Pascal.

Per ora non sono stati rivelate anticipazioni riguardanti gli eventi al centro della prossima stagione e bisognerà attendere per scoprire cosa accadrà nella storia del piccolo Grogu.

