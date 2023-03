The Mandalorian: Grogu protagonista di un’interfaccia Google per festeggiare la stagione 3

Per festeggiare il debutto della stagione 3 di The Mandalorian, Google ha realizzato una versione virtuale di Grogu che appare alla base dello schermo e interagisce con i risultati del motore di ricerca.

Scrivendo le parole chiave Grogu o The Mandalorian entra infatti in scena il piccolo Baby Yoda. L’utente può quindi cliccare sul personaggio per fargli usare la Forza e spostare i risultati della ricerca che fluttueranno in aria e verranno messi uno sopra l’altro, come se fosse un esercizio jedi.

Nel cast ritornano, oltre a Pedro Pascal, Carl Weathers nel ruolo di Greef Karga, Giancarlo Esposito che è il villain Moff Gideon, e Katee Sackhoff che ha la parte di Bo-Katan Kryze. Nelle puntate ci sarà poi un cameo di Christopher Lloyd, in un ruolo che non è ancora stato svelato, e vedremo Emily Swallow (l’armaiola), Omid Abtahi (Dr. Pershing), Amy Sedaris (Peli Motto), Simon Kassianides (Axe Woves, compagno di Bo-Katan).

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Che ne pensate dell’interfaccia dedicata a Grogu su Google per festeggiare la stagione 3 di The Mandalorian? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook