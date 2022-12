È la stagione in cui ci si accoccola e ci si siede accanto al fuoco… o a un video di un fuoco. Solo negli ultimi anni, la moda dei cosiddetti Yule Log ha preso piede in tutto il mondo coinvolgendo i nomi, i brand e i personaggi delle serie tv e dei film più popolari. Solo per fare qualche esempio, nel 2020, grazie a Disney+, i fan di Frozen sono stati deliziati con un tonchetto direttamente da Arendelle. Poi è arrivato anche il ceppo targato Adult Swim che gli americani possono vedere su HBO Max e uno a tema Intervista col vampiro su AMC, pubblicato anche su YouYube (potete vederlo cliccando al link qui sotto). Qualche ora fa, anche Lucasfilm ha pubblicato la sua versione intitolata Star Wars by the Fire: The Mandalorian and Grogu.

Il video animato, della durata di un’ora, è disponibile su YouTube e vede Din Djarin e Grogu che si intrattengono accanto a un fuoco. Se si guarda abbastanza a lungo, si possono vedere passare alcune creature, tra cui un Tusken Raider in sella a un bantha. Anche l’account ufficiale di Star Wars ha condiviso una piccola clip su Instagram. “Questo è il modo… per stare al caldo. Accendete questo video per stare al caldo accanto al fuoco con il Mandaloriano e Grogu. Godetevi una versione estesa al link nella nostra bio”. Potete vedere il post qui sotto:

Qual è il vostro video del ceppo preferito? Ditecelo nei commenti.