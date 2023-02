The Mandalorian: Jon Favreau su Grogu e Din “Non potevano stare separati”

In occasione dell’imminente uscita della stagione 3 di The Mandalorian, Jon Favreau è tornato a parlare della riunione tra Din e Grogu, avvenuta in The Book of Boba Fett.

In una nuova intervista Jon Favreau ha riflettuto sulla scelta di riunire il nostro eroe e il suo giovane alleato in The Book of Boba Fett:

Non potevamo semplicemente fare un reset di tutto. Sarà interessante vedere come reagiranno coloro che non hanno visto The Book Of Boba Fett. Ma penso che The Book Of Boba Fett abbia fatto passare abbastanza tempo. Hai visto com’era Mando senza Baby Yoda e abbiamo visto com’era Grogu senza il Mandaloriano e nessuno dei due stava troppo bene. Quindi il loro ritorno insieme è stato davvero un buon punto della trama che ci permette di tornare alla terza stagione mantenendo la relazione al centro di tutto.

Penso che dovevi far vedere entrambe le cose. Solo perché questo ragazzo ha il potenziale e si è allenato, appartiene al Mandaloriano? L’ho visto più simile a Paper Moon, dove c’è un legame più forte del sangue senza alcuna parentela. Quel finale mi fa sentire davvero bene. E a questo ragazzino [Grogu] viene data la decisione di scegliere. E il ragazzo sceglie la relazione emotiva e vuole stare con il Mandaloriano, rinunciando alla spada laser di Yoda. Una parte di te vuole vederlo svilupparsi in quel modo, mentre l’altra vuole l’opposto.

Hai questo personaggio interessante che ha fatto un addestramento Jedi, o almeno in parte, ha abilità della Forza, ma si unisce anche alla cultura mandaloriana, che è qualcosa a cui puoi aderire. Richiede molto, offre molto. Storicamente, i Mandaloriani hanno sviluppato tutti quegli strumenti, armature e armi per essere in grado di contrastare le abilità della Forza dei Jedi. Quindi, come narratore, questo offre un’enorme opportunità.