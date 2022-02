Nella giornata di oggiha mostrato undedicato ae specialmente all’arrivo dinel finale della stagione 2.

Il set sarà disponibile dal 1 marzo, e potete vederlo nelle immagini qui sotto o sul sito ufficiale LEGO. Nella scatola ci saranno quattro minifigure: Luke e tre Dark Trooper, oltre a 166 pezzi che andranno a comporre la sezione di scafo dove si svolge la battaglia.

Il set permette anche di utilizzare la porta scorrevole per far arrivare in scena il cavaliere Jedi e per far trascinare via i Dark Trooper grazie a un effetto che ricrea la Forza.

The Mandalorian, che porta la firma di Jon Favreau, ha come protagonista Pedro Pascal, ed è ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima dell’ascesa del Primo Ordine. Al centro della trama vi è un pistolero solitario che raggiunge gli angoli più remoti della galassia, distanti dal controllo della Nuova Repubblica.

Cosa ne pensate di questo set LEGO dedicato a Luke Skywalker da The Mandalorian? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità del mondo di The Mandalorian, grazie alla nostra scheda.

Fonte: Comic Book