Star Wars Insider’s Star Wars: The Mandalorian Collection, il nuovo libro dedicato ai dietro le quinte di The Mandalorian svela il perché si è continuato a usare un pupazzo per Grogu e anche una curiosità sulla DarkSaber.

Il libro svela anche il motivo per cui si è deciso di continuare a utilizzare Grogu come un pupazzo invece che utilizzare la CGI. Il merito va all’attore Werner Herzog che da quanto dichiarato dallo stesso Dave Filoni li ha intimati a continuare a utilizzare il pupazzo piuttosto che la tecnologia digitale. Con loro stessa fortuna, Herzog è stato ascoltato dandoci quello che è a tutti gli effetti uno dei nuovi protagonisti di Star Wars.

Il libro poi riporta un’intervista con Dave Filoni del 2010 in cui si parla della DarkSaber non molto tempo dopo l’apparizione nella stagione 2 di The Clone Wars. Lo showrunner condivide quanto sarebbe “fantastica” una replica EFX Darksaber, basata sul design “unico” dell’arma, e prosegue menzionando una promessa che fece a Jon Favreau, all’epoca solo doppiatore del Mandaloriano Pre Vizsla.

Ho promesso a Jon Favreau che non appena ne faranno una reale gliela darò, quindi spero che la facciano!

Le tre stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. È in sviluppo anche un film diretto da Jon Favreau.

