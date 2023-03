The Mandalorian: Pedro Pascal svela quale giornata sul set l’ha entusiasmato di più

Pedro Pascal, intervistato dal podcast di Entertainment Weekly intitolato Dagobah Dispatch, ha svelato quale è stato il suo momento preferito sul set della serie The Mandalorian.

L’interprete di Din ha spiegato:

Pascal ha quindi indicato uno dei suoi momenti preferiti:

Il primo episodio della seconda stagione, quando incontriamo questo ambiente urbano in stile Blade Runner davvero fantastico… Non riesco a pensare a un momento di Star Wars in cui ti senti in una vera città.