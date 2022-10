The Mandalorian e Skeleton Crew: Jon Favreau non esclude un crossover tra le serie di Star Wars

Jon Favreau ha parlato della possibilità che nella stagione 3 di The Mandalorian ci sia un crossover con Skeleton Crew, la nuova serie di Star Wars che debutterà sugli schermi di Disney+ nel 2023.

Il produttore ha dichiarato:

Il franchise creato per Disney+ potrà dare vita a numerosi punti di contatto, come aveva spiegato già in precedenza proprio Favreau:

Tutti questi show a cui abbiamo lavorato – Mandalorian, Ahsoka, Book of Boba Fett e ora Skeleton Crew – esistono tutti nello stesso periodo temporale. Esistono tutti dopo Il Ritorno dello Jedi. Quindi tra Episodio VI ed Episodio VII ci sono 30 anni che, in qualche modo, non sono stati esplorati, certamente sullo schermo. C’è molto spazio che ci permette di raccontare storie e ci sono molti personaggi in gioco perché sappiamo che è in giro a quell’epoca. In The Mandalorian abbiamo iniziato a introdurre questi personaggi.