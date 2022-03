Il regista premio Oscarsi occuperà della serieprodotta daper Peacock.

Il progetto si basa sul romanzo dello scrittore israeliano Dror A. Mishani, intitolato The Missing File. Levinson si occuperà la regia del primo episodio e di alcune delle puntate successive, venendo inoltre coinvolto come produttore insieme a Kelley, Keshet Studios e Universal Television. Il libro è il primo di una serie con protagonista l’ispettore che è stata tradotta in oltre 20 lingue e ha conquistato numerosi premi letterari a livello internazionale.

Levinson ha recentemente lavorato per la tv in occasione di Dopesick, serie che gli ha fatto conquistare una nomination ai premi DGA Award.

The Missing racconta la storia del detective Avraham (Jeff Wilbusch) la cui fede nell’umanità è il suo superpotere quando si tratta di scoprire la verità. Guidato da un profondo senso di spiritualità e principi religiosi, Avraham dovrà mettere in discussione la propria umanità quando un’indagine apparentemente di routine prende una svolta improvvisa.

Nel cast ci saranno anche Juliana Canfield nella parte di Janine Harris, da poco tra le fila della polizia di New York, Karen Robinson che sarà il capitano Helen Davies, e Michael Mosley nel ruolo del detective Earl Malzone.

Che ne pensate del coinvolgimento di Barry Levinson come regista di The Missing? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline