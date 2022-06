The Orville: in arrivo il romanzo ufficiale scritto da Seth MacFarlane

Disney Books ha annunciato che pubblicherà The Orville: Sympathy for the Devil, un romanzo digitale scritto da Seth MacFarlane che adatta una sceneggiatura di un episodio scartato di The Orville: New Horizons.

L’episodio non è mai andato in produzione a causa di problematiche legate al COVID-19 e sarebbe arrivato dopo l’ottavo della nuova stagione di The Orville, attualmente in corso su Disney+ e Hulu.

La copertina del romanzo, che potete vedere qui sopra, è disegnata da Bill Sienkiewicz mentre sempre il 19 luglio sarà disponibile anche un audiolibro narrato dalla star di Babylon 5 e guest star di The Orville Bruce Boxleitner. Di seguito la sinossi:

Un romanzo originale ambientato durante la terza stagione di The Orville, direttamente dalla penna di Seth MacFarlane, creatore dell’amato show televisivo di fantascienza! Quando il capitano Ed Mercer e l’equipaggio della U.S.S. Orville si trovano faccia a faccia con una delle ideologie più vili dell’umanità, dovranno risolvere l’enigma morale di chi ritenere responsabile delle azioni malvagie reali… e di quelle immaginate. Ambientato subito dopo l’episodio 3×08, questo è The Orville come non l’hai mai visto prima.

Al momento non c’è alcuna notizia per l’Italia, e molto probabilmente dovrete recuperarlo in lingua originale. The Orville è invece disponibile su Disney+.

Siete curiosi di saperne di più sul romanzo di The Orville? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sul mondo di The Orville nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book