Manca ancora qualche mese prima dell’inizio delle riprese di The Penguin, la serie tv di HBO Max con protagonista Colin Farrell.

Deadline riporta che le riprese di The Penguin cominceranno il prossimo febbraio. Nonostante le preoccupazioni dei fan sul fatto che gli spinoff di Batman pianificati per HBO Max potrebbero essere vittime dei tagli di budget, David Zaslav ha affermato che investiranno più soldi nei progetti originali HBO Max nel 2022 e nel 2023 .

La qualità è ciò che conta. La qualità è ciò che Casey Bloys e il suo team stanno offrendo. È il miglior team del settore. Stiamo raddoppiando quel team HBO. Sono tutti impegnati sotto contratto e spenderemo molto di più quest’anno e il prossimo anno di quanto abbiamo speso l’anno scorso nell’anno precedente.

C’è stato un po’ di rumore sul fatto che su HBO Max inizieremo a fare meno serie e la nostra strategia è quella di abbracciare, supportare e quindi guidare l’incredibile successo che sta avendo. È davvero per la cultura e il gusto di Casey e del team. Il fatto che non solo leggono le sceneggiature, ma combattono con tutti i creativi per rendere il contenuto e la narrazione il più forte possibile. È in un momento davvero unico. Pensiamo che sia una risorsa straordinaria, un vantaggio straordinario.