The Punisher: secondo Rosario Dawson sta per tornare nel MCU

Il Punisher di John Bernthal è uno dei personaggi più amati delle serie Marvel su Netflix, e potrebbe essere in dirittura d’arrivo nel MCU.

Dopo che Vincent D’Onofrio ha fatto il suo ritorno nei panni di Kingpin/Wilson Fisk in Hawkeye e Charlie Cox è tornato nei panni di Daredevil/Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, è stata annunciata anche una nuova serie di Daredevil con protagonista Cox in lavorazione per Disney+. Ci sono state molte speculazioni sul ritorno di altre star della serie Netflix e sembra che John Bernthal potrebbe essere tra di loro. Rosario Dawson, che ha interpretato Claire Temple nelle serie Netflix, è stata ospite di un panel al C2E2 questo fine settimana e ha svelato che il punitore sta tornando:

Ieri ho scoperto che Punisher sta per tornare, quindi sento che è la mia seconda possibilità.

Rosario Dawson ha aggiunto che vorrebbe tornare come Claire Temple nel MCU, al fianco dei suoi ex-colleghi.

Fonte: Comic Book