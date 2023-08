BBC ha condiviso la prima foto della serie The Reckoning con protagonista Steve Coogan nel ruolo di Jimmy Savile, uno dei volti più conosciuti della televisione britannica che si è poi scoperto essere un pedofilo e molestatore sessuale.

Nel cast del progetto, in arrivo in autunno sugli schermi britannici, ci saranno anche Gemma Jones (Marvellous), Siobhan Finneran (Happy Valley), Mark Lewis Jones (Outlander) e Mark Stanley (Happy Valley).

Nella foto Coogan è ritratto mentre interpreta Savile in una scena in cui fuma uno dei suoi famosi sigari.

The Reckoning è prodotta da ITV Studios ed è composta da quattro puntate. Ogni episodio racconterà la storia di Savile nel corso dei decenni. Il presentatore ha goduto di un’incredibile popolarità, ma dopo la sua morte si è scoperto come, per compiere i suoi abusi indisturbato, avesse usato il suo coinvolgimento in numerose organizzazioni benefiche, le amicizie nel campo della politica, del giornalismo, dello showbusiness, della chiesa cattolica e della famiglia reale.

La sceneggiatura è firmata da Neil McKay e Jeff Pope.

Quattro delle vittime di Savile hanno collaborato alla realizzazione dello show, venendo intervistate e offrendo il proprio punto di vista sulle proprie esperienze, con lo scopo di aiutare a impedire che si ripetano situazioni simili.

